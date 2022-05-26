مصر.. وفاة جنرال سابق بخطأ طبي على يد طبيب شهير بالفضائيات (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

استغاثت إحدى السيدات بالمسئولين في مصر لتسبب طبيب شهير يذاع برنامجه عبر الفضائيات، في وفاة زوجها، حيث كان يعاني زوجها من آلام في الظهر، فتواصلوا مع هذا الطبيب لعلاجه، إلا أنه تعرض لخطأ طبي أنهى حياته.

وأوضحت أنها زوجة اللواء (جنرال) محمد حمدون أبو العلا، وهو جنرال سابق تولى منصب رئيس قطاع عمليات سجون طرة في وزارة الداخلية.

وتابعت السيدة أن الطبيب أخبرهم بأنه لم يملك أي حل آخر، وطلب منهم أن يجروا له علاجاً طبيعياً، على الرغم من أنه لا يستطيع الحركة.

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