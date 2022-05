أعراض جدري القردة .. 6 تغييرات في الجلد يجب الانتباه إليها

وقع تسجيل عدد من حالات جدري القردة مؤخرا في الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وغيرها حيث حذر مسؤولو الصحة من انتشار المزيد من الإصابات .

وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإن الأعراض الأولى لجدري القردة عادة ما تشبه الإنفلونزا وقد يكون المصابون بالعدوى معدين لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الإصابة .

وأصدر باحثون بريطانيون، من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، ست صور بيانية جديدة لأعراض جلدية يجب على الجميع أن يكونوا على علم بها حيث تُظهر الصور البقع والطفح الجلدي والآفات الأكثر شيوعا المرتبطة بالفيروس.

الأعراض الأولية

وفقا لهيئة خدمات الصحة والخدمات الإنسانية (UKHSA): "تشمل الأعراض الأولية لجدري القردة الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.

ويمكن أن يتطور الطفح الجلدي، الذي يبدأ على الوجه لينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك الأعضاء التناسلية.

ويتغير الطفح الجلدي ويمر بمراحل مختلفة، ويمكن أن يبدو مثل جدري الماء أو مرض الزهري، قبل أن يُشكل في النهاية قشرة، تسقط لاحقا.

الطفح الجلدي على الوجه والذراعين والساقين.

بعد فترة وجيزة من المرحلة الأولية من الحمى والتعب، يظهر طفح جلدي على الوجه والجذع لمرضى جدري القرود.

وقال رئيس الجمعية الأمريكية لطب المناطق الحارة والنظافة وخبير الأمراض المعدية دانييل باوش، إن الطفح الجلدي يبدأ ببقع حمراء تمتلئ في النهاية بالسوائل و ذلك وفقاً لموقع "بزنس إنسايدر".

ويمكن أن ينتشر الطفح الجلدي إلى جميع مناطق الجسم في غضون 24 ساعة.

وعلى عكس جدري الماء، عادة ما يؤثر الطفح الجلدي لجدري القردة على راحتي اليدين وباطن القدمين أيضا، بحسب باوش.

بقع حمراء ممتلئة بالصديد

تتميز المرحلة الأولى من الطفح الجلدي بوجود بقع حمراء أو بقع مسطحة لا يزيد عرضها عن سنتيمتر واحد.

تتحول الآفات إلى نتوءات بارزة بحلول اليوم الثالث من تطور الطفح الجلدي تتحول إلى حويصلات مملوءة بالسوائل بحلول اليوم الرابع أو الخامس وذلك بحسب ماذكرته مراكز السيطرة على الأمراض.

وبحلول اليوم السادس أو السابع، يكون الطفح الجلدي عميق الجذور ويمتلئ بصديد معتم مائل إلى الصفرة بدلا من السائل الصافي.

وتتطور بعض البقع إلى ما يُعرف باسم التسرّر (حفرة سُرّية الشكل) وتكون مليئة بالصديد لمدة خمسة إلى سبعة أيام تقريبا قبل أن تبدأ في تكوين القشرة.

ويصف المرضى جدري القرود بأنه "مؤلم للغاية" في معظم المراحل، ويمكن أن تثير الحكة أثناء مرحلة التقشر، كما قالت عالمة الأوبئة في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أندريا ماكولوم.

وللمقارنة، يميل جدري الماء إلى الشعور بالحكة طوال فترة المرض.

طفح جلدي في غضون 2-3 أسابيع

وقال باوش إن آفات جدري القردة ستتآكل في النهاية وتتقشر وتلتئم.

وتتشكل القشور عادة بنهاية الأسبوع الثاني من الطفح الجلدي وتبدأ في التساقط بعد أسبوع تقريبا عندها يصبح الفرد غير معد.

ويمكن لأي شخص أن ينشر جدرى القرود عن طريق قروحه وسوائل الجسم.

وأشار باوش إلى أن النظر إلى الراحتين والأخمصين قد يساعد في التمييز بين جدري القردة والأمراض الأخرى التي تسبب طفحا جلديا مشابها، مثل جدري الماء.

