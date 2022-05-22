الأمن المصري يكشف مفاجأة بشأن فيديو عامل التوصيل

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر فيه عامل توصيل طلبات "دليفرى" بأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة يقوم باختلاس النظر من خلف باب شقة على أحد عملاء المطعم عقب تسليمه الطلب، وكذا الإشارة إلى قيام العامل بدس مخدر في الوجبة بقصد السرقة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص والاستعلام من المطعم المشار إليه تبين أن عامل التوصيل كان يقوم بتوصيل طلب إلى مسكن "مقاول" مقيم بمنطقة المعادي الجديدة وبسؤال الأخير أفاد بعدم رغبته بتحرير محضر بالواقعة المشار إليها وأنه لم يتعرض لأي ضرر، وأنه قام بعمل شكوى تليفونية لإدارة المطعم بعد رؤيته لعامل الدليفرى عقب تسليمه الطلب يقوم بالتنصت على باب شقته.

وأضافت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عامل توصيل الطلبات المشار إليه وبمواجهته أقر بأنه عقب تسليمه الطلب قام بالتنصت على باب الشقة كنوع من التطفل وانصرف. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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