منال رستم .. أول مصرية تتسلق قمة إيفرست

المصدر: موقع الإمارات اليوم



أصبحت العداءة منال رستم هذا الأسبوع أول مصرية تقف فوق قمة جبل إيفرست أعلى جبال العالم الذي يرتفع 9 كيلومترات فوق سطح البحر.

وحققت المصرية حلمها بمعانقة السحاب الذي راودها لأول مرة قبل 15 عاما، وانتظرت لتحقيقه ست سنوات كاملة تخللها الكثير من التدريب وتسلق جبال أخرى حول العالم، لتصبح أول مصرية تصل إلى قمة جبل إيفرست.

وخضعت رستم للكثير من التدريبات لإنهاء مهمتها بنجاح، والتي كان من المتوقع أن تستغرق أكثر من شهر، وفي الثاني من مايو كانت قد أوضحت أن رحلتها ستستمر على مدار 3 أسابيع قادمة.

وفي 17 أبريل الماضي، رفعت منال علم مصر على ثالث قمة في جبل الهيمالايا على ارتفاع 6119 م فوق سطح البحر، ولكن بسبب مرض الارتفاعات الذي أصابها كتبت حينها لتوثيق تجربتها: "تعبت هذه الرحلة بسبب مرض الارتفاعات، وتعتبر أول دورة للتمرين لتسلق جبل إيفرست".

ووثقت العداءة المصرية رحلتها عبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي ومن بينها صور لاحتفالها بعيد الفطر، وكانت حينها على ارتفاع 6500 م فوق سطح البحر، وكتبت: "إيه رأيكم في بدلة العيد، تم بحمد الله الدورة الأولى وبكرة هنطلع الدورة الثانية".

وليست المرة الأولى التي تحقق فيها صاحبة الـ37 عاما، رقما قياسيا، فقد كان أول جبل تسلقته العداءة المصرية هو جبل كليمنغارو في تنزانيا عام 2012، وهو يعد أعلى قمة جبلية في إفريقيا، حيث يصل طوله إلى 5 آلاف و895 مترا.

وبعد عام تسلقت جبل كينيا وهو ثاني أعلى قمة جبلية في العالم، وفي عام 2015 نجحت في تسلق قمة "إلبروس" في روسيا، حتى حققت نجاحها الأخير في التسلق، بتسلق جبل الهيمالايا في عام 2015 والتقطت الكثير من الصور على قمة إيفرست.

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