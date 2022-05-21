لماذا طلبت أمبر هيرد سحب الدعوى المرفوعة ضد جوني ديب ؟!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت وسائل اعلام عالمية عن وثائق جديدة تشير الى ان ​أمبر هيرد​ لم تقبل ببث جلسات المحكمة لكل الناس، في حين ان طليقها النجم العالمي ​جوني ديب​ وافق على ذلك ولم يكن لديه مشكلة في الأمر.

وكانت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي تداولت أن أمبر هيرد قد طالبت بإلغاء الدعوة التي رفعتها طليقها جوني ديب بعد أن تأكدت أنها ستخسر الدعوة حيث أن الخاسر سيضطر لدفع تعويض حوالي الـ 50 مليون دولار لكن القاضية المسؤولة عن الدعوة رفضت الطلب علماً بأن أمبر تمتلك ثروة تبلغ أكثر من 8 ملايين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news