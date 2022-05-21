طلاب يصممون شريطاً لربط الأطعمة وقابل للأكل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

صمم فريق طلاب في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أول شريط لربط الأطعمة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأطلق الطلاب على المادة اللاصقة الجديدة القابلة للأكل Tastee Tape للحفاظ على الحشوات في الشطائر واللفائف. ويقول المصممون إن الشريط صالح للأكل وآمن وقوي ويمكن استخدامه أثناء الطهي أو الاستهلاك.

وقالت الطالبة إيرين والش إن الفكرة الأولية جاءت أثناء العصف الذهني لدورة تصميم المنتج.

وأضافت “طعامي المفضل هو البوريتو واللفائف. أنا طالبة رياضية، ولا أتطلع إلى صنع بوريتو قليل الدسم. أحاول حقًا ملؤه بالحشوة، ولذلك أشعر بالإحباط عندما أحاول تغليفه فلا تتطاير الحشوة في كل مكان”.

ودرست إيرين وزملاءها طلاب الهندسة الكيميائية والجزيئية الحيوية ماري إريك، وتايلر غوارينو، وراشيل ني المواد اللاصقة وعملوا على نموذج أولي للعام الدراسي بأكمله. وقالت راشيل إن Tastee Tape بلا نسيج أو طعم.

ورفض الطلاب الإفصاح عن سبب صنع الشريط لأنهم يعملون مع مسؤولي الجامعة للحصول على براءة اختراع. وقالوا إنهم غير متأكدين إذا كانوا سيطلقون شركة ناشئة لبيع منتجاتهم أم لا، وأنهم منفتحون على بيع براءة الاختراع في وقت لاحق، حسب موقع إن بي سي.

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