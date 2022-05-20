أخيرًا توم كروز يجيب على السؤال: لماذا يقوم بمشاهد الأكشن الخطرة بنفسه ؟!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أجاب الممثل الأمريكي توم كروز أخيرًا على سؤال لماذا يقوم بكل مشاهد الأكشن الخطرة في أفلامه بنفسه.

ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، وجه الصحفيين لـ "كروز" خلال مؤتمر للترويج لفيلمه الجديد Top Gun: Maverick "توب جان: مافريك"، على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، سؤالًا شائكًا.

وسأل أحد الصحفيين كروز: "أنت رجل عائلة ولديك أطفال بحاجة إليك، لماذا تقوم بهذه المشاهد الخطرة؟

وأجاب "كروز" إجابة غير متوقعة: "هل كنت ستسأل جين كيلي لماذا يقوم بحركاته الراقصة بنفسه؟

وقصد "كروز" بهذه الإجابة أن يؤكد أن الحركات الخطرة من صميم مهنته، مثلما الرقص من صميم مهنة الراقص الأمريكي الشهير جين كيلي.

واشتهر "كروز" عالميًا بأداء الحركات الخطرة في أفلامه بنفسه، دون الاستعانة بدوبلير.

وشوهد "كروز" العام الماضي يصور أحد مشاهد فيلمه الجديد "المهمة المستحيلة 8"، حيث كان يتسلق طائرة على ارتفاع 2000 قدم فوق الأرض.

ويشارك "كروز" في مهرجان كان هذا العام بعد 30 عامًا على آخر مشاركة له في المهرجان الدولي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news