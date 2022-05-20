مسلسل مكسيكي عن جرائم قتل النساء.. من إنتاج المحكمة العليا

المصدر: مكسيكو - أ.ف.ب

كشفت المحكمة العليا المكسيكية، أول من أمس، عن مسلسل تلفزيوني وثائقي يتناول قصة سفاح أوقف بتهمة قتل نساء، في مبادرة ترمي إلى توعية الرأي العام بشأن جرائم قتل النساء. وتدور قصة المسلسل الذي يحمل عنوان «كانيبال، اندينياثيون توتال» (آكل لحوم بشر.. تنديد مطلق) حول سفاح في سن 72 عاماً أوقف العام الماضي وأقر بأنه قتل ما لا يقل عن 19 امرأة ودفنهنّ في حديقة منزله.

وقال رئيس المحكمة العليا أرتورو زالديفار خلال مؤتمر صحافي، إن «هذه القضية تتيح فهم ظاهرة قتل النساء في المكسيك».

وأضاف «سننجح في تحريك الضمائر وسنُسمع صوت الفتيات والنساء اللاتي يُقتلن أو يُفقدن في المكسيك».

وعام 2021، سجلت المكسيك 3751 جريمة قتل نساء؛ ولايزال مرتكبو معظم الجرائم بلا عقاب.

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