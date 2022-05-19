«الكبير» رسمياً.. مزارع فنزويلي عميد رجال العالم

المصدر: كراكاس - أ.ف.ب

أصبح مزارع فنزويلي، يبلغ 112 سنة، رسمياً أكبر رجل على قيد الحياة، بعدما توفي حامل اللقب السابق، كما أعلنت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، التي قالت إنّها تثبتت رسمياً في فبراير الماضي من أن خوان فيسينته بيريز هو أكبر رجل على قيد الحياة. وأوضحت أنّ بيريز «يتمتع بصحة وذاكرة ممتازتين، إذ يتذكّر طفولته وزواجه وأسماء أشقائه وأطفاله وأحفاده».

ولد بيريز في 27 مايو 1909 في ولاية تاتشيرا الغربية، وكان في سن الخامسة يساعد والديه في حصاد قصب السكر والبن. وعمل عندما أصبح بالغاً كمسؤول عن حلّ النزاعات المتعلقة بالأراضي في البلدة التي كان يقطنها. وتزوج بيريز من إديوفينا ديل روزاريو غارسيا، وأنجب منها 11 ولداً، وعاش معها 60 عاماً قبل أن تتوفى عام 1997. ولبيريز 41 حفيداً و18 ابن حفيد و12 حفيد حفيد.

وأضاف لـ«غينيس» أنّ السرّ الكامن وراء طول العمر يتمثل في «العمل بجهد، والراحة خلال الإجازات، والنوم باكراً.. والتقرب من الله».

وقبل بيريز، كان الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا، الذي توفي في يناير الماضي، بعد أقل من شهر على احتفاله بسنواته الـ113، يحمل لقب أكبر رجل على قيد الحياة.

بينما تحمل الفرنسية لوسيل راندون، وهي راهبة ولدت في 11 فبراير 1904، وتبلغ 118 عاماً، لقب أكبر شخص على قيد الحياة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news