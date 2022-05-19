TROVE وجهة العصر وملتقى الفن والمأكولات العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقدّم مطعم THE TROVE تجربة تذوق عالمية مصممة بعناية ودقة مع أطباق مبتكرة من أفضل المكونات، ويترافق ذلك جنباً إلى جنب مع عرض باقة من الأعمال الفنية من إبداع الفنانين المعاصرين الأكثر شهرة في العالم. يرحّب المطعم بالضيوف ضمن ثلاثة أقسام يمكنهم الاختيار من بينها، حيث يقدّم كل منها تجربة فريدة خاصة به، إذ يمكن للضيوف إمّا تناول العشاء في المطعم أو الاسترخاء في صالة الشيشة أو اكتشاف أكبر تيراس في دبي مول، مع مقعد في الصف الأمامي لمشاهدة عرض النافورة الأكبر في العالم، والاستمتاع عن قرب بمنظر برج خليفة الذي يعدّ أطول مبنى في العالم.

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