5 كلمات لا يتم تداولها داخل العائلة المالكة البريطانية !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت خبيرة علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية، ومؤلفة كتاب Watching the English، كيت فوكس Kate Fox عن مجموعة من أهم الكلمات التي لن تسمعها من ملكة بريطانيا أو الأمير تشارلز أو الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون وباقي أفراد العائلة المالكة البريطانية، وابرز الكلمات التي لا يستخدمها أفراد العائلة المالكة البريطانية هي :

1. Perfume عطر

كلمة " Perfume" أو عطر باللغة العربية هي كلمة أخرى ذات أصول فرنسية لا يستخدمها أفراد العائلة المالكة البريطانية، ولا يجب أن تستخدم أمامهم، إذا كيف يمكنك أن تقول لأحد منهم أحب رائحة عطرك؟ يمكنك أن تكتفي بقول "جيد" (nice)، كما ان عائلة وندسور يصفون العطر الذي يضعونه بكلمة " scent" وتعني شذى أو رائحة بالعربية.

2. عذرا Pardon

كلمة "Pardon" أو عذرا بالعربية هي كلمة لا يستخدمها أفراد العائلة المالكة البريطانية، بالرغم من أنها كلمة مهذبة، فإن الأمير ويليام عندما يفوته جزء من الحديث لا يستخدم كلمة Pardon ولكن بدلا من ذلك يستخدم "ماذا؟"

3. غرفة معيشة Living Room

لا يستخدم أفراد العائلة المالكة البريطانية كلمة Living Room، فمن المحتمل أن يشتمل قصر باكنغهام على "غرف الرسم" و "غرف الجلوس" ، ولكن ليس "الصالات" أو "غرف المعيشة" المريحة.

4. شاي Tea

تقول كيت فوكس إن أبناء الطبقة الأرستقراطية بشكل عام، والعائلة المالكة البريطانية بشكل خاص لا يستخدمون كلمة "Tea" أو "شاي" عند دعوة شخص ما لتناول الشاي أو العشاء بدلا من ذلك عليك أن تستخدم "dinner" أو "Supper" وكلتاهما تعني عشاء بالعربية.

5. أنيق posh

كيف تقول كلمة أنيق أمام العائلة المالكة البريطانية؟ بالطبع سيكون عليك تجنب الكلمات ذات الأصول الفرنسية مثل " CHIC"، " l gant" ولا يمكنك أن تستخدم الكلمة الإنجليزية الدارجة للأناقة وهي "posh"، وطبقا لما قالته كيت فوكس فإن الخيار الأفضل هو استخدام عبارة " you're smart" وهي تعادل عبارة "تبدو أنيقا" بالعربي

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