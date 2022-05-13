تَعرَّف إلى قصة "أغبى جندي" التي انتشرت على مواقع التواصل ! .. فيديو

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ادعى ناشروه أنه يظهر جنديا أوكرانيا يضع قذيفة بشكلٍ مقلوب داخل مدفعٍ فتنفجر فيه، واصفين إياه بـ"أغبى جندي". إلا أن الفيديو في الحقيقة هو مجرد مشهدٍ تمثيلي كوميدي منشور على قناة هزلية في موقع يوتيوب منذ العام 2017.

ويظهر في الفيديو رجلٌ يرتدي ملابس عسكرية يبدو عليها علم أوكرانيا وهو يضع قذيفة في مدفعٍ سرعان ما تنفجر به.

وقد جاء في النص المرافق "جندي أوكراني وضع قذيفة بالمقلوب داخل مدفع هاون لتنفجر فيه فوراً وحصل على لقب "أغبى جندي".

ويأتي انتشار هذا الفيديو في ظل استمرار العملية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير، وما يصحبها من مواقف مؤيدة لأحد طرفي النزاع على مواقع التواصل.

إلا أن هذا الفيديو لا علاقة لها بالمواجهات العسكرية الحالية في اوكرانيا حسب وكالة الأنباء الفرنسية "ا ف ب".

فبعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى أن النسخة الأصلية منه منشورة في قناة على موقع يوتيوب عام 2017، تنشر مقاطع هزلية.

وقد جاء في النص المرافق للفيديو أنه صور على سبيل الفكاهة ولا يعود لمشاهد حقيقية.

وتتضمن القناة فيديوهات كوميدية أخرى مشابهة تسخر من الجنود الأوكرانيين.

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