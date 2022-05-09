الكويت.. حبس محام أجبر طفلا على تناول حبوب مخدرة

المصدر: موقع الامارات اليوم

قررت النيابة العامة في الكويت حبس محامٍ لمدة 21 يوماً على ذمة قضية أثارت الرأي العام وتسبب في موجة جدل واسعة، ويتهم المحامي بإجبار طفل عربي على تناول حبوب اللاريكا المخدرة داخل مكتبه، رفض قاضي تجديد الحبس إخلاء سبيل المتهم وقرر استمرار احتجازه على أن يتم عرضه بعد أسبوعين مرة أخرى.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المحامي المتهم تهم الاعتداء على الطفل داخل مكتبه، وإجباره على تناول المؤثرات العقلية.

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