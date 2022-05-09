شاهد.. مشاجرة دامية بين بريطانيين على متن طائرة متوجهة إلى هولندا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو، مشاجرة بين 6 ركاب على متن طائرة متجهة من بريطانيا إلى هولندا.

وظهر في الفيديو، عدد من الركاب البريطانيين يعتدون بالضرب المبرح على آخر داخل الطائرة، وسط صرخات عالية، فيما تدخل طاقم الطائرة لوقف الشجار، دون فائدة.

وتمكن أفراد طاقم الطائرة بإنزال عدد من الركاب من الطائرة فور وصولها إلى مطار سخيبول في العاصمة الهولندية أمستردام لتسليمهم إلى شرطة المطار.

وتمكنت شرطة المطار، من القبض على البريطانيين الستة، بعد المشاجرة التي نشبت بينهم والتي أدت لإصابة أحدهم بجروح طفيفة.

Nice flight to dam today x pic.twitter.com/4FqulwXN2d — Maya Wilkinson (@MayaWilkinsonx) May 5, 2022

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