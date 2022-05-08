سلحفاة عجوز تأخذ لقب الأسرع في جزيرة وييلز لسبب طريف

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصبحت السلحفاة المسماة بـ "تي" أسرع سلحفاة في جزيرة ويلز، وربما في كامل المملكة المتحدة، رغم أن سنها يقارب التسعين عاما.

وتأتي سرعة "تي" العالية مقارنة بنظيراتها من السلاحف، من إطارين قام مالكها بتركيبهما لها بعد أن فقدت قدميها الأماميتين. ويروي جود رايدر 37 عاما كيف قام جرذان بقضم قدميها الأماميتين حتى مفصل الكوع، وهي نائمة في حديقة المنزل، مما تطلب نقلها للمستشفى، حيث خضعت لعلاج مكلف قارب 13 ألف دولار.

ورغم نجاتها من هجوم الجرذان، ظلت السلحفاة المعمرة لا تستطيع المشي. وحينها خطر في بال مالكها وابنه ديل، تركيب دولابي طائرة لعبة يمتلكها الطفل في مقدمة جسمها، وبالفعل قاما بلصق عجلات طائرة نموذجية في الجزء السفلي من قوقعتها، بحيث تتمكن من دفعها بساقيها الخلفيتين. بحسب موقع "بز نيك".

وأصبحت السلحفاة بذلك "أسرع سلحفاة في ويلز!" حيث شبه جود الأمر " أشبه بتركيبها لشاحن توربيني - إنها تضاعف السرعة التي اعتادت عليها".

وسعد جمهور السلحفاة المتعاطف على وسائل التواصل لهذا الخبر، الذي سيسمح لها بمتابعة حياتها، خصوصا أن فكرة العيش دون ساقين أماميتين خمسين عاما أخرى، وهو أمر طبيعي جدا بالنسبة للسلاحف، كانت فكرة صعبة على أصحابها، الذين فكروا بقتلها، وهو ما يحصل عادة في ظروف مشابهة.

وحصل جود على هديته هذه حين كان في طفلا، وكانت هي في الستين من عمرها. وقال أنه سيكون سعيدا بتبديل إطاراتها كل فترة من الزمن.

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