بعد 24 ساعة من طلاقه .. أخبار عن خطبة احمد ابو هشيمة من فنانة مشهورة !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أثارت الناقدة المصرية ماجدة خير الله جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بعد أن أعلنت خطوبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على الفنانة مي عز الدين.

وكتبت “خير الله” على حسابها الرسمي":أحمد أبو هشيمة يخطب مي عز الدين ألف مبروك يا حبيبتى، اشترطى على الأقل 500 مليون جنيه في سنتين، لتأمين مستقبلك يا روحى، ونصيحة لأى بنت لما تتجوزى، اتجوزي اللى بيشرب قهوه وعنده عروق ومعضل".

فيما نفى أحد أقارب الناقدة ماجدة خير الله هذا الكلام في تعليق على حسابها وكتب": حساب الناقدة ماجدة خير الله بنت عمي مسروق وهي لم تكتب هذا الكلام وجب التنويه".

وجاءت هذه الشائعة بعد إعلان النجمة ياسمين صبري وفي أول تعليق لها الانفصال عن رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة ان كل شي قسمة ونصيب، وفقا لموقع "صدى البلد".

وقالت ياسمين صبري في أول تعليق بعد انفصالها :" كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله الانفصال تم في هدوء".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news