انتشال امرأة صينية حية من تحت أنقاض مبنى بعد انهياره بـ 6 أيام ! .. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بعد مرور 6 أيام، على انهيار مبنى وسط الصين تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال امرأة حية من تحت الأنقاض.

وتعد هذه السيدة الناجية العاشرة من الكارثة التى وقعت بمدينة "تشانجشا" والتى قتل فيها 5 أشخاص على الأقل وما زال البحث عن مفقودين جدد، وتم إنقاذ السيدة بعد حوالى 132 ساعة من انهيار الجزء الخلفى من المبنى المكون من ستة طوابق بشكل مفاجئ فى 29 أبريل الماضى.

وكانت السيدة واعية أثناء انتشالها ونصحت رجال الإنقاذ بكيفية إخراجها دون التسبب فى مزيد من الإصابات لها، وقد استخدمت فرق الإنقاذ الكلاب والأدوات اليدوية وكذلك طائرات بدون طيار فى عمليات البحث عن المفقودين جراء الحادث، وجميع الناجين فى حالة جيدة بعد تلقيهم العلاج فى المستشفى.

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