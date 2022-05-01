قطة تتحدث بلغة الإشارة مع صاحبها الأصم.. شاهد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

انتشر مقطع فيديو مذهل على مواقع التواصل الاجتماعي لـ قطة ذكية تحاول التحدث مع صاحبها الأصم ولفت انتباهه من خلال لغة الإشارة.

في المقطع المنشور على تطبيق Reddit خطفت القطة الأنظار، بسبب لجوئها إلى لغة الإشارة للتعامل مع صاحبها، وظهرت القطة وهي تنقر بمخلبها على كتف صاحبها أن تشير كما لو أنها تريد الطعام.

وأثار المقطع ذهول المستخدمين الذين اندهشوا من لجوء القطة إلى لغة الإشارة للتعامل مع صاحبها والقدرة على التواصل معه بالشكل المناسب.

وتساءل المستخدمون عن كيفية تعلم القطة لتلك اللغة الصعبة التي يفتقر إليها الكثير من البشر.

وقد فسر أحد مستخدمي Reddit تصرف القطة بـ (النقر على المعصم هو لجذب انتباه الرجال) فيما يعني أريد أو أحتاج إلى.."

وترفع الكلاب والقطط أحيانًا مخلبًا أو اثنتين لأعلى أو الجلوس على رجليه الخلفيتين مرة واحدة أو عدة مرات للإشارة إلى الحاجة الملحة".

قطه مربيها شخص اصم : pic.twitter.com/klhLMeY2Ea — فيديو (@video_19) March 29, 2016

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