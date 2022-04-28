علاء مرسي: "أنا من أعظم ممثلي مصر لكنني غبي وجاهل إدارياً" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الفنان علاء مرسي أنه يكره التعرض للحياه الشخصية وأسرارها، وتناولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً أنه خلال لقائه بأحد الأشخاص فوجئ بتسجيل الحوار والألفاظ، مضيفا: "أنفعل كثيراً ضد أي شيء يمس الجيش والشرطة"، مؤكداً أنه من أعظم الممثلين، ولكن خمسة في المئة فقط هم من يحصلون على الملايين.

وتابع خلال حوار لبرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور"، ومن خلال فقرة المواجهة بالعرافة وشيخ العرافين، "لست مغروراً وأنا من أعظم ممثلي مصر والوطن والمهنة، وربنا منحني موهبة كبيرة جداً وأعرف حجمها.. أنا أحد العظماء في التمثيل ولكنني غبي وجاهل إدارياً".

وواصل: "محمد سعد عظيم في المجال وكذلك كريم عبد العزيز، وهناك جمهور كبير يدعمني، ومفيش حد عليه إجماع".

وأكد علاء مرسي، أن أفلام المقاولات ضيعت تاريخه، موضحًا: "مكنتش باخد فلوس كويسة، وكنت أبحث عن التواجد، وأقصى أجر حصلت عليه في حياتي لم يكمل 400 ألف جنيه".

وأضاف أنه جامل الكثير من زملائه، على حساب نفسه، حيث قدم الكثير من المشاهد خجلاً ومجاملة لأصدقائه، واكتشف خطأه.

وأردف بقوله أن تراكم المجالات شيء غير جيد إطلاقاً، مؤكداً: "لا أبرر الفشل الذي تعرضت له، وللأسف لو طلب صديق لي مجاملته الآن سأخرج أيضا لمجاملته".

وأوضح إنه في إحدى المرات اتفق على بطولة أحد الأفلام، ولكنه فوجئ بعد ذلك باستبعاده وجاءوا بالفنان محمد هنيدي، موضحاً: "الفيلم كان حلم عمر بالنسبة لي، ولكني فوجئت بعرضه على محمد هنيدي، مما استفزني كثيرا، وكسَّرت المكان وقالوا عليا مجنون".

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