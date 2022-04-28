الفنان السعودي محمد عبده يشن هجوماً على عدد من المطربين ! .. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف الفنان السعودي ​محمد عبده​ عن عدد من آرائه الفنية التي فاجأت الوسط الفني والجمهور معاً، حيث قال إن زميليه الفنانين ​طلال مداح​ و​أبو بكر سالم​ لم يتركا إرثًا من الأغاني الوطنية.

وأشار الى أن لحن أغنية "وطني الحبيب" لطلال مداح مسروق، كما شبّه أغنية "يا بلادي واصلي" للراحل أبو بكر سالم بشخص يدفع سيارة مما أغضب محبي أبو بكر. وذكر انه كان ايضاً قد تحدث خلال لقائه في برنامج "مراحل" الذي يقدمه ​علي العلياني​ على قناة "SBC" عن الفنان ​رابح صقر​ واعتبر انه طوّر من نفسه كثيرًا، اما أغاني الفنان ​عبدالمجيد عبدالله​ فاعتبرها عبده "مرحلية سريعة ولا تشكل تراثًا".

هكذا علق محمد عبده على أغنيات لـ أبو بكر سالم و لـ طلال مداح @Mohammed_Abdu@Ali_Alalyani#مراحل_محمد_عبده#قناة_SBC pic.twitter.com/1cPG1BSA7i — مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 27, 2022

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