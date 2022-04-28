سائح يعثر على صندل جلدي في النرويج عمره 1700 عام !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عثر سائح في عام 2019 على صندل جلدي في جليد النرويج عمره 1700 عام.

ويشير موقع Artnet، إلى أن العلماء حددوا عمر هذا الصندل القديم الذي فيه عناصر الموضة، باستخدام الكربون المشع واتضح لهم أنه مصنوع عام 300 ميلادي.

ووفقا لرأي الخبير فيغارد فايك، فالصندل هو نسخة من الأحذية الرومانية (Karbatina)، التي كانت منتشرة في أوروبا في تلك الفترة. ويعتقد الخبير أن مالكه رماه لأنه أصبح باليا.

ويقول عالم الآثار اسبين فينستاد، "العثور على صندل بعناصر الموضة، كالتي اكتشفت سابقا في القارة، على ارتفاع 6500 قدم أمر مدهش".

وتجدر الإشارة أن هذه هي المرة الأولى التي يعثر العلماء على صندل في الجليد، لأنه سبق لهم أن عثروا على جزم وأحذية شتائية.

ويضيف فينستاد، وفق "روسيا اليوم" أن الأمر أكثر تعقيدا، لأن الصندل والأشياء الأخرى التي عثر عليها على مقربة منه، تشير إلى أن "ما يبدو اليوم وكأنه منظر طبيعي جبلي بري ومقفر، كان مكانا للتنقل. ولم يكن أسلافنا يخشون الذهاب إلى المناطق الجبلية القاسية. لقد قطعوا مسافات طويلة ومارسوا التجارة".

ويوضح فينستاد، لقد عثر سائح على هذا الصندل القديم، وفورا اتصل بالجهة المعنية (Secrets of the Ice) التي تدرس الجليد والمناطق الجليدية في النرويج.

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