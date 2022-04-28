السعودية.. تفاصيل التحقيق مع 189 متهماً من 7 وزارات في قضايا فساد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية "نزاهة" عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رمضان 1443 ه.

وأوضحت الهيئة أنها نفذت 3.384 جولة رقابية خلال شهر رمضان وتم التحقيق مع 189 متهما و43 موقوفا منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وأضافت الهيئة أن الموقوفين ينتسبون إلى وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والإسكان، مشيره إلى أنهم تورطوا في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

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