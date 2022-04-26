أميركا..جرائم القتل ترتفع 35 % خلال جائحة كورونا

المصدر: موقع الامارات اليوم

قالت وسائل إعلام أمريكية أن 2021 كان الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة، ويرجع السبب في ذلك بشكل رئيسي إلى جائحة كورونا، لكن ارتفع أيضا معدل جرائم القتل في عدة مدن منذ عام 2020، وفقا لما ذكرت شبكة التلفزيون الأمريكية «نيوز نيشن».

وأظهرت أحدث البيانات المتاحة من الحكومة ارتفاعا بنسبة 35 % في جرائم القتل بالأسلحة النارية من عام 2019 إلى عام 2020، عندما قُتل 19384 شخصا، حسبما ذكرت الشبكة يوم السبت نقلاً عن دراسة جديدة، بحسب وكالة «شينخوا».

وقالت شاوندرا كيلان لويس، أستاذة القانون في جامعة تكساس الجنوبية، في أوقات التوتر المالي والقلق، تميل مبيعات الأسلحة إلى التعزيز، وكذلك العنف والعداء العنصري، ومع انتشار الجائحة، قد تكون هناك ضغوط جديدة أثرت على أعداد جرائم القتل المرتفعة.

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