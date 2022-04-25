حقيقة منع استكمال صلاة التراويح في أحد المساجد المصرية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله من منشور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً زعم إحدى الفتيات بأنها حال أدائها صلاة التراويح بأحد المساجد بدائرة قسم شرطة حلوان قام أحد الأشخاص بالدخول للمسجد وطلب من الإمام عدم استكمال الصلاة نظراً لتجاوز مواعيد انتهاء الصلاة.

وقالت الوزارة إنه بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل في غياب إمام المسجد المشار إليه المعين من وزارة الأوقاف، مما أدى لقيام أحد الأهالي المتطوعين بأداء فريضة الصلاة بالمسجد كإمام، وأثناء مرور وكيل وزارة الأوقاف تلاحظ له ذلك، فقام بإستدعاء مدير إدارة الأوقاف بالمنطقة وتم استكمال الصلاة بالكامل بدلاً من المتطوع كإجراء إداري من جانب وزارة الأوقاف.

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