بيان أمني سعودي بشأن ظهور فتاة في فيديو ترتدي زيا عسكريا بالرياض

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

 تمكنت شرطة منطقة الرياض من تحديد هوية فتاة ظهرت في مقطع فيديو انتحلت صفة غير صحيحة بارتدائها زيا عسكريا خاصا بأحد القطاعات الأمنية.

وحسب البيان،جرى إيقاف الفتاة واتخذت بحقها الإجراءات النظامية وإحالتها إلى النيابة العامة.

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