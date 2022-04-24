بيان أمني سعودي بشأن ظهور فتاة في فيديو ترتدي زيا عسكريا بالرياض

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكنت شرطة منطقة الرياض من تحديد هوية فتاة ظهرت في مقطع فيديو انتحلت صفة غير صحيحة بارتدائها زيا عسكريا خاصا بأحد القطاعات الأمنية.

وحسب البيان،جرى إيقاف الفتاة واتخذت بحقها الإجراءات النظامية وإحالتها إلى النيابة العامة.

شاهد .. بيان أمني بشأن ظهور فتاة في مقطع فيديو ترتدي زيا عسكريا بالرياض https://t.co/FIzVTeYNC7 pic.twitter.com/pC7Lcrca1m — صحيفة المرصد (@marsdnews24) April 24, 2022

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