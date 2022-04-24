تغريم سائق بريطاني لأن ظِلّ سيارته غطى "باركنغ المعاقين" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فوجئ سائق بريطاني بفرض غرامة 65 جنيه استرليني عليه لأن ظل سيارته وقع داخل مكان الركن المخصص للمعاقين جسدياً.

السائق باسم ماثيو كول تواصل مع وسائل الإعلام المحلية للتعبير عن ضيقه وغضبه من هذه الغرامة المفاجئة مع ادعاء سلطات المدينة أنه ركن سيارته بشكل غير قانوني خارج إحد مكاتب البريد في لندن.

وفي الصور ظهرت سيارة فورد واجن فضية، مع امتداد ظلها بشكل طفيف داخل المنطقة المخصصة للمعاقين جسدياً، ولكن مجلس المدينة رأى أن هناك علامة تنبيه واضحة بأن هذه المنطقة ممنوعة لغير المعاقين.

وستقفز الغرامة لـ 130 جنيها استرلينيا في حالة عدم دفعها خلال إطار زمني معين، وقرر السائق البريطاني استئناف القرار والاحتجاج عليه رسمياً ولكن تم رفض الاستئناف.

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