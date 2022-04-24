جزار مصري يبيع كيلو اللحم بجنيه.. ويكشف السبب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل في مصر صورا لصاحب ملحمة، يبيع كيلو اللحم بجنيه واحد فقط، رغم أن سعره في غالبية محافظات مصر يتراوح بين 150 جنيها و200 جنيه للكيلو.

ووثقت الصور إقبال المواطنين على محل لبيع اللحوم يمتلكه جزار بمدينة العريش في شمال سيناء، حيث يقوم ببيع كيلو اللحم الطازج بسعر جنيه واحد للمواطنين، ومن حق كل مواطن الحصول على كيلو واحد فقط، ما أثار دهشة البعض وقلق آخرين خشية أن تكون اللحوم المعروضة ليست صالحة للاستهلاك الآدمي.

ونفدت كميات اللحوم المعروضة للبيع في ساعتين فقط، فيما تعهد الجزار بإعادة عرض لحوم أخرى وبنفس السعر خلال أيام.

وأوضح الجزار أبو ريان السبب وراء ذلك مشيراً إلى أن أحد رجال الأعمال في المدينة تبرع بعجل لذبحه وتوزيع لحومه على الفقراء والبسطاء ومنعا لعدم إحراجهم وتجنب شعورهم بالحرج، قرر أن يتم بيع اللحم بسعر جنيه واحد للكيلو.

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