مفتي الأردن: لا يجوز إخراج الزكاة إلى بلد آخر إلا إذا لم يبق فقير واحد في البلد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال مفتي عام الأردن الشيخ عبدالكريم الخصاونة إنه يجب على المسلم تحري الدقة والتأكد في كيفية إنفاق الصدقات والزكاة.

وأضاف في حديث لـ"التلفزيون الاردني"الرسمي، اليوم، أنه يجب إنفاق الصدقات والزكاة في نفس بلد المسلم المتصدق أو المزكّي، مذكرا بقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن الصدقة أنها "تُؤْخَذ من أغنيائهم, فتُرَدُّ في فُقرائهم".

وبين أنه لا يجوز إخراج الزكاة من الأردن إلى بلد آخر إلا إذا لم يبق فقير واحد في الأردن.

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