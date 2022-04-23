برازيلي يدخل "غينيس" لعمله في شركة واحدة طيلة 84 عاماً متواصلة !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دخل رجل يبلغ من العمر 100 عام من مدينة بروسك بجنوب البرازيل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، لعمله لأطول فترة في نفس الشركة طيلة 84 عاما.

وتفصيلا، عمل والتر أورثمان في شركة للأقمشة لمدة 84 عاما وحتى الآن، وتدرج بالمناصب حتى استلم منصب مدير المبيعات، وهذه أطول فترة عمل في شركة واحدة لشخص في العالم.

واحتفل أورثمان ببلوغة 100 عام من العمر، وفي الوقت نفسه بتسلم شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وسط أقاربة وزملاء العمل الذي احتفلوا به وأحيوا معه ذكريات بداية عمله.

ونصح أورثمان، خلال تقرير تلفزيوني، الأشخاص بحب العمل وأن يتمتعوا بالروح القتالية، مطالبا الجميع بالعمل في المجال الذي يحبه الشخص. فيما ذهب آخرون ممن تداولوا الخبر الى القول بان الرجل لا يستحق الاحتفال ووصفوه بانه "شخص غير طموح" ولم يمتلك حس المغامرة ليجرب الذهاب الى مكان عمل آخر.

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