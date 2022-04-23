مواطن سعودي يتسبب بموت 4 من أسرته حرقا

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية السعودية القبض على مواطن تسبب في مقتل 4 أفراد من أسرته حرقا في منزلهم بمحافظة القطيف.

ونقل موقع " سبق" عن مصار في الشرطة إن الجاني قام بسكب مادة البنزين، وإضرام النار داخل منزله، ونتج عن ذلك مقتل 4 أشخاص من أسرته، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه كان تحت تأثير مادة الميثامفيتامين المخدر.

وأشارت الشرطة إلى أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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