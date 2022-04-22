تفاصيل وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة في حريق منزلهم بالقطيف

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توفي 4 أشخاص من عائلة واحدة حرقًا أمس الخميس في مدينة صفوى التابعة لمحافظة القطيف بالسعودية، حيث وقعت الحادثة المأساوية بعد اندلاع حريق في منزلهم استخدمت فيه مادة مشتعلة، ما يدل على وجود شبهة جنائية.

وأفاد شهود عيان أن الأسرة كانت محاصرة في إحدى الغرف ولم يتمكن الجيران من إنقاذهم بعدما حاولوا الدخول من إحدى النوافذ إلا أنهم لم يتمكنوا بسبب وجود قضبان حديدية "شبك حرامي"، وفقاً لصحيفة "سبق".

وباشر الدفاع المدني الحريق وتم نقل رفات الضحايا البالغ عددهم 4 أشخاص هم الأب والأم وشاب وشابة وبدأت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة وتحفظت على شاب من العائلة .

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