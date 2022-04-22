فاطمة بنت مبارك: بنات الوطن أثبتن أنه لا مستحيل مع العمل والاجتهاد

المصدر: أبوظبي ■ وام

وجّهت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، بإطلاق شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2022 ليكون «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، الذي يصادف يوم 28 أغسطس من كل عام.

وقالت سموّها في كلمة بمناسبة إطلاق الشعار: «يوماً بعد يوم أثبتت المرأة الإماراتية أنه لا مستحيل مع العمل والجد والاجتهاد وروح الإبداع والأمل في مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، وبفضل المكاسب والإنجازات المبهرة التي تحققت في ملف تمكين المرأة في دولة الإمارات، أضحى الحفاظ على مكتسبات ومقدرات وإنجازات الوطن، التي تحققت بفضل من الله، ومن ثم بجهود القيادة الرشيدة مسؤولية وواجباً وطنياً من الجميع، تدفعنا لبذل مزيد العطاء سعياً لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة لابنة زايد الغالية».

من جانبها، قالت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، نورة السويدي: «بكل الفخر والاعتزاز نستهل احتفالنا بإطلاق شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام، في أجواء استثنائية ودولة الإمارات تحتفي بإنجازاتها النوعية في جميع المجالات والقطاعات، خصوصاً في مجال تمكين المرأة، الذي حظي بتطوّر فريد ونجاحات مشرفة، بفضل دعم القيادة التي سارت على رؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عمل مع شيوخنا الكرام من المؤسسين، على إشراك المرأة في صنع القرار، ومساندتها وتهيئتها لتحمّل المسؤولية».

وأضافت السويدي: «لا يسعني اليوم إلا أن أثمن جهود سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، المعطاءة، للارتقاء بمسيرة المرأة الإماراتية وبناء أجيال قادرة على حمل أمانة الوطن والمحافظة على مكتسباته، وتأهيلها لصياغة مستقبل ريادي لدولتنا الفتية، لتقابل ابنة الإمارات كل ذلك الدعم بالتفانيِ والإخلاص، فاجتهدت ونهلت من معين العلم والمعرفة، حتى أبدعت وتألقت وغدت قصة نجاحها تجوب العالم». ويحمل شعار يوم المرأة الإماراتية 2022 بين طياته قصة نجاح دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة، التي بدأت قبل 50 عاماً، حين أشرقت شمس الثاني من ديسمبر عام 1971، وبدأت دولة الاتحاد مسيرتها المظفرة.

المسيرة مستمرّة

يهدف شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2022 «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، إلى إبراز الإنجازات التي حققتها الدولة في ملف تمكين المرأة، وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازات ونجاحات المرأة الإماراتية، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الاستمرار والعمل على تنمية مهارات وإمكانات المرأة الإماراتية، إلى جانب استشراف مستقبل المرأة في كل المجالات والقطاعات، فضلاً عن دعوة جميع الجهات الوطنية للتعاون لخلق مستقبل مستدام للمرأة الإماراتية بما يتوافق مع «مبادئ الخمسين».

بيئة مناسبة

وفرت الإمارات البيئة التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، التي أطلقت إمكانات المرأة، وعززت من دعمها، وفتحت أمامها آفاقاً واسعة، لتكون مساهماً في مسيرة بناء الوطن.

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