مصير غريب لرسالة مراهقتين ترغبان في التعارف على شباب

المصدر: الامارات اليوم

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع رسالة عمرها 56 عاما من مراهقتين ترغبان في التعارف على شبان وفق عدد من الشروط.

وتم العثورعلى الرسالة في زجاجة وتحتوي على ملاحظات من مراهقتان تبحثان عن أصدقاء بعد 56 عامًا، والغريب أن الرسالة ظلت تطفو في مصب هامبر منذ ما يقرب من ستة عقود، بعد أن كتبتها جينيفر كولمان وجانيت بلانكلي بعمر 15 عامًا. وتحمل الزجاجة المكسوة بالفلين ملاحظات مؤرخة في 9 أغسطس 1966 بعد أيام من فوز إنجلترا بكأس العالم للمرة الأخيرة.

و بحسب موقع «ميترو» وجدت الزجاجة كلا من تريسي مارشال، 59 عامًا، وشارلوت، 19 عامًا، حيث يعتقد أن الزجاجة لم تتحرك بعيدًا عن موضعها الأصلي وقالت مارشال «في داخلها كانت هناك ورقتان ملفوفتان، كانتا ملفوفتين للغاية بورق السيلوفان»

وتكشف الورقتان داخل الزجاجة عن رغبة المراهقتين في التعرف على صبيان من عمرهما، حيث تصف كل فتاة مظهرها ورغباتها. وتقول إحداها وهي موقعة باسم جانيت «أن عمرها 15 عامًا،و ليست سيئة المظهر واصفة شعرها بأنه بني طويل مموج». منوهة بأن الرد محصور بالفتيان بين سن 16 و18 عاما حيث يمكن بعد الرد إرسال صور شخصية.

ووجدت القصة تفاعلا مثيرا بعد نشر صورة الزجاجة على الانترنت، حيث تمكنت بعدها الفتاتان من إيجاد بعضهما البعض، حيث تبين أن إحداهما هاجرت لأستراليا منذ العام 1973.

وتتذكر تريسي الحادثة أنهما كانا في رحلة ليوم واحد إلى جنوب فيريبي عندما رميتا الزجاجة في النهر.

وتابعت:«أعتقد أننا أردنا فقط بعض الأصدقاء بالمراسلة. لقد اعتقدت أنه سيكون من المثير للاهتمام إذا حصلنا على رد بذات الطريقة، لقد اعتدت أن نسمع عن الرسائل الموضوعة في زجاجات في طفولتي ولكن لا أعتقد أننا فكرنا في الأمر مرة أخرى بعد ذلك».

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