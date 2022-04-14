تغريدة غريبة لإيلون ماسك من كلمتين تحيّر متابعيه على "تويتر"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

"قدمت عرضاً" ... بهاتين الكلمتين اليتيمتين، نشر رئيس شركة تسلا إيلون ماسك تغريدة مرفقة برابط دون الكشف عن مغزاها ما حيّر المتابعين لصفحته على تويتر، وأثار سيلاً من التكهنات عبروا عنها في تعليقاتهم.

وعند الضغط على الرابط المرفق تظهر صفحة تبدو كنموذج شراء أسهم تحت عنوان الولايات المتحدة الأميركية - لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وكان الملياردير الأميركي عرض شراء شركة تويتر، بعد أيام فقط من إعلان رفضه الاستمرار في عضوية مجلس إدارة تويتر.

كذلك، ذكرت تويتر اليوم الخميس أن ماسك، الذي يمتلك حاليا نحو 9 بالمائة من أسهمها ما يجعله أكبر مساهم في الشركة، قدم خطابا إلى الشركة أمس الأربعاء يتضمن اقتراحا بشراء الأسهم المتبقية في تويتر، التي لا يملكها. وعرض 54.20 دولار للسهم.

وقال "استثمرت في تويتر لأنني أؤمن بإمكانية أن تكون منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وأعتقد أن حرية التعبير هي ضرورة مجتمعية لديمقراطية فعالة ومع ذلك أدرك الآن أن الشركة لن تزدهر ولن تخدم تلك الضرورة المجتمعية في شكلها الحالي، إذ تحتاج للتحول إلى شركة خاصة".

إلى ذلك، تنوعت التعليقات على المنشور بين الإيجابية والسلبية، إذ قال أحد المستخدمين "هذا بصراحة هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لتويتر ولمستخدميه. يعد ماسك من أشد المؤيدين لحرية التعبير ويؤمن حقا بإمكانية إجراء الكثير من التحسينات الرئيسية على تويتر".

فيما نصحه آخر "يجب أن تستمر في استثمار وقتك في أشياء تعرفها بالفعل، مثل المجالات الهندسية التي تتفوق فيها عليها. اترك الأمور الاجتماعية للأشخاص الذين يدرسونها".

يشار إلى أن مجلس إدارة تويتر سيجتمع اليوم لبحث عرض شراء ماسك كامل أسهم المنصة، بحسب ما أفادت قناة "سي إن بي سي" الأميركية.

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