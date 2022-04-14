«أصوات أجيال المستقبل» تستقبل الإبداعات حتى 31 مايو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مسابقة «أصوات أجيال المستقبل» لمنطقة الشرق الأوسط، وهي مسابقة الكتابة الإبداعية العالمية المخصصة للأطفال، أنها استقبلت 108 مشاركات، باللغتين العربية والإنجليزية، خلال مرحلة التقديم المبكر، مشيرة إلى أن فرصة التسجيل في المسابقة وتقديم القصص مازالت متاحة للأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام و12 عاماً، حتى 31 مايو المقبل.

وانطلقت «أصوات أجيال المستقبل» لتعزيز الاستدامة واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وأطلقت المبادرة للمرة الأولى تحت رعاية منظمة «اليونسكو» في عام 2015، فيما تم تقديمها إلى منطقة الشرق الأوسط في 2019. وتنظم مؤسسة الإمارات للآداب المسابقة الإقليمية نيابةً عن ‌الشيخة ‌حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة للمبادرة في منطقة الخليج العربي.

وفازت في المسابقة 42 قصة جمعت ضمن مجموعة مختارات بعنوان «أصوات شابة من شبه الجزيرة العربية»، ونشرتها مؤسسة الإمارات للآداب، باللغتين العربية والإنجليزية. ومن شروط المسابقة، أن تتضمن القصة هدفاً واحداً أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة، وأن تستعرض موضوعات حول حقوق الطفل، ورؤية الكاتب لمستقبل مستدام.

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