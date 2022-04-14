أجندة رمضانية ثرية في حي دبي للتصميم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف حي دبي للتصميم، الوجهة العالمية للفنون والتصميم والإبداع، عن تقديمه أجندة رمضانية غنية بالتجارب والورش الفنية، إلى جانب عروض متنوعة خلال الشهر المبارك.

وتضم الأجندة ورشات للتعرف إلى فن الخط العربي، ومنح الضيوف فرصة لتعلم صناعات وحرف يدوية، إضافة إلى تقديم باقة من العروض الإبداعية في مجلس رمضاني، الذي يعكس مهمة حي دبي للتصميم الأساسية، المتمثلة في «إعادة التفكير في المعتاد»، وجمع المبدعين من كل المجالات معاً في تجربة ملؤها الابتكار والتعاون والإلهام.

وتستهدف ورشة تنسيق الزهور (بعد غد) محبي الزهور لتطلعهم على كيفية تنسيقها تحت إشراف فريق من المتخصصين بهذا المجال لدى «ميزون دي فلوغ»، التي تقدم للمشاركين الزهور والأدوات اللازمة جميعها، وتترك للزوار استحضار حسهم الفني والإبداعي.

وسيجلب الخطاط محمد آغاتي خلاصة خبراته الممتدة لثماني سنوات في صالات العروض والعلامات البارزة، مثل مهرجان «سكة» للفنون، و«تشكيل» وغيرهما، ليشاركها مع زوار حي دبي للتصميم خلال رمضان عبر ورشة فنية يقدمها بعد غد في المبنى 7.

بينما ستقدم مؤسسة «من العرب» ورشة عمل بإشراف خبرائها المتخصصين بصناعة الشموع العطرية، إذ سيتعرف المشاركون إلى كيفية إنتاج الشموع باستخدام طيف من العطور الإماراتية الأصيلة والمواد الصديقة للبيئة من مصادر محلية، مثل سيراميك الباستيل البسيط والأنيق. وتعقد الورشة الأحد المقبل، و22 الجاري.

وينظم حي دبي للتصميم المجلس الرمضاني، بالتعاون مع مجلس الحرف المعاصرة «إرثي»، عروضاً لسرد قصص إماراتية من التراث الأصيل، وورشاً فنية حية، حتى 23 الجاري.

كما يتمتع الزوار بالاستماع لأنغام العود الحية وجلسات الحكواتي يومياً حتى 23 الجاري أيضاً من الساعة 8:30 مساء إلى الواحدة صباحاً في المبنى 7.

علاوة على موائد الإفطار والسحور في حي دبي للتصميم، التي تقدم أكلات وأطباقاً من مذاقات مختلفة.

• البرنامج يتضمن ورشاً للتعرف إلى فن الخط العربي، وتعلّم صناعات وحرف يدوية.

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