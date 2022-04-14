مهرجان إنكلاسيكا العالمي يعود إلى أوبرا دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يعود مهرجان إنكلاسيكا، الذي يُعد أفضل مهرجان للموسيقى الكلاسيكية في العالم، إلى دبي، في نسخته الـ11، بفعاليات موسيقية تشهد مجموعة من أفضل عروض الموسيقى الكلاسيكية العالمية والتعاون الدولي، خلال الفترة من الثامن من مايو وحتى الثاني من يونيو المقبلين.

وسيقدّم المهرجان لمحبّي الفن المميّز 50 عازفاً منفرداً عالمياً، وثلاثة من أفضل فرق الأوركسترا، و11 من قادة الأوركسترا الأكثر تميزاً في العالم، ضمن 26 عرضاً في أوبرا دبي.

ويستضيف مهرجان إنكلاسيكا: أوركسترا القدس السيمفونية، وأوركسترا برلين السيمفونية، والأوركسترا الفيلهارمونية السلوفاكية (سلوفاكيا). كما سينضم إلى فرق الأوركسترا نخبة من كبار الموسيقيين، وعلى رأسهم: ديمتري يابلونسكي، كونراد فان ألفين، وجيانلوكا مارسيانو، ماريوس سترافينسكي، جيرجيلي ماداراس، وماسيميليانو كالدي.

وسيضم مهرجان إنكلاسيكا مجموعة من العازفين المنفردين العالميين المرموقين من الفئة أ، ومن بينهم: عازف الكمان جيل شاهام (الولايات المتحدة)، الحائز جائزة غرامي، ولقب «عازف العام» من مجلة «ميوزيكال أميركا» للموسيقى الكلاسيكية؛ وعازف البيانو والملحن التركي الشهير فاضل ساي، الحاصل على جائزة «إيكو برايس كلاسيك»، وجائزة أفضل تسجيل للعام من مجتمع نقاد الموسيقى الألمان، وعازف البيانو يول إيوم سون (كوريا الجنوبية)، الفائز بالجائزة في مسابقة تشايكوفسكي الدولية للبيانو (2011)، وعازف الكمان الشاب دانييل لوزاكوفيتش (السويد)، وعازف الكمان فومياكي ميورا (اليابان) الفنان المقيم في الأوركسترا الملكية الفيلهارمونية، وأصغر فنان يفوز بالجائزة الأولى في مسابقة جوزيف يواكيم هانوفر الدولية للكمان؛ وجوزيف كاليجا (مالطا)، نجم أوبرا متروبوليتان، والمرشح لجائزة غرامي من ديكا كلاسيكس، والحائز جائزة القراء لجوائز الأوبرا الدولية لعام 2014، وأول سفير ثقافي لمالطا منذ عام 2012.

وبالإضافة إلى جدول المهرجان للعروض الموسيقية العالمية، سيتم تقديم النسخة الثالثة من مسابقة «الأوتار الكلاسيكية» العالمية للكمان والتشيلو، في دبي، خلال الفترة ما بين التاسع و23 مايو المقبل.

روائع موسيقية

يقدّم مهرجان إنكلاسيكا مجموعة متنوعة من المعزوفات الكلاسيكية الشهيرة والروائع الموسيقية المعاصرة، بما في ذلك أعمال فيردي، بيتهوفن، ديبوسي، مينديلسون، ستراوس، دفوك، وأليكسي شور. يستضيف المهرجان المؤلّف الموسيقي المعاصر أليكسي شور كمؤلف موسيقي مقيم.

• 50 عازفاً منفرداً عالمياً، وثلاثة من أفضل فرق الأوركسترا، و11 من قادة الأوركسترا الأكثر تميّزاً في العالم في المهرجان.

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