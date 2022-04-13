5 علامات تحذيرية تدل على خلل وظائف الكبد

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

يساعد التعرف على علامات خلل وظائف الكبد في مرحلة مبكرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب .

وحسبما ذكر موقع times of India، هناك خمس علامات تحذيرية على أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح وهي كالتالي :

اليرقان

يحدث اليرقان عندما يفشل الكبد في معالجة خلايا الدم الحمراء بكفاءة وهي حالة يصاب فيها الجلد والجزء الأبيض من العينين بلون أصفر، حتى البول يبدو أصفر غامق، حيث تدل على تلف الكبد وتلميح خفي لحالات أساسية أخرى.

حكة في الجلد

تؤدي أي مشكلة في الأداء الطبيعي للكبد إلى تراكم مستويات عالية من ملح الصفراء تحت الجلد، والذي يؤدي إلى حكة الجلد والقشور.

وتحدث مشكلات الجلد التي تتطور بشكل عشوائي بشكل عام بسبب مشاكل في الكبد، وتعد هذه العلامات الأولى والمنبهة للحالة.

فقدان الشهية

من وظائف العصارة الصفراوية التي ينتجها الكبد المساعدة في هضم الطعام، و بطبيعة الحال عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، فإنه يخل بوظيفة الكبد و يؤدي إلى فقدان الشهية، بالإضافة إلى ذلك، يؤدي إلى فقدان الوزن وآلام البطن والغثيان وفقدان الوزن.

نزيف متكرر وكدمات

إذا تعرضت للكدمات بسهولة أو إذا كانت جروحك تستغرق وقتًا للشفاء، فاستشر طبيبك للتأكد من أن الكبد يعمل بشكل جيد.

وفي بعض الحالات يتقيأ الناس دمًا أو يلاحظون دمًا في البراز عند معاناتهم من مشاكل في الكبد.

قلة التركيز

عندما يفشل الكبد في تنقية الدم من السموم، فإنه يبدأ في إعاقة وظائف الجسم الأخرى، ويمكن أن تظهر علامات تراكم السموم أيضًا في ذاكرتك وصحتك العقلية، مثل قلة التركيز والارتباك وفقدان الذاكرة وتقلب المزاج وتغيرات الشخصية، كلها علامات على مشاكل الكبد الأساسية.

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