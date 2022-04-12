فندق مخصص لعلاج كسرة القلب لدى النساء فقط في 3 أيام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لدى كل شخص منا طريقته الخاصة في التعامل مع حسرة القلب، وبينما يلجأ البعض إلى أصدقائهم للحصول على الدعم، يلجأ البعض الآخر إلى خدمات البث التلفزيوني وتناول المثلجات.

ولكن ماذا لو تمكنت من تسجيل نفسك في ملاذ خالٍ من التكنولوجيا لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة من "العلاج التحويلي" والاستمتاع بالمناظر الخلابة، كل ذلك بهدف شفاء قلبك المحطم؟

ويقدّم فندق "The Heartbreak" ذلك بالتحديد، وهو فندق تديره اختصاصية علم النفس الاستشارية أليس هادون والمؤلفة ومدربة الحياة روث فيلد.

وتقام هذه الخلوات السكنية، المصممة خصيصًا للنساء، في بارشام بارنز، وهو منزل خاص يقع على ساحل مقاطعة نورفولك في المملكة المتحدة.

وكان فندق "The Heartbreak"، الذي أطلق في أواخر عام 2021، بمثابة حلم بالنسبة إلى هادون، التي أخذت استراحة من ممارسة الطب النفسي بعد وفاة والدتها، ووجدت نفسها تعيد التفكير في طريقة تنفيذ العلاج النفسي بشكل تقليدي.

وكانت هادون تستمع ذات مرة إلى برنامج إذاعي حول الاحتيال الرومانسي، عندما أدركت أن هناك القليل من الخدمات المتاحة للنساء اللواتي يكافحن للتغلب على أنواع مختلفة من حسرة القلب.

وبدأت في استكشاف إمكانية وجود مفهوم جديد "جذري" في العلاج التحويلي يمكن أن يوفر بالضبط ما شعرت به، ومفاده أن النساء اللواتي يتعاملن مع جميع أشكال حسرة القلب بحاجة إليه حقًا في إطار المجموعة.

وقالت هادون في بيان: "نعتقد أن حسرة القلب تربطنا بجوهر ما يجب أن يكون عليه الإنسان، وأن ضعفنا يُعد بمثابة مهد للتغيير والإبداع".

ثم بدأت هادون في تكوين فريق نسائي، وسرعان ما انضمت إليها فيلد، وهي واحدة من أقدم صديقاتها.

وأوضحت فيلد لموقع "سي إن إن" أنها هي وهادون تفكران في الفندق على أنه مثابة "وحدة عناية مركّزة للقلب".

ومن توفير البطانيات إلى المشروبات الدافئة، يتم الاعتناء بجميع النزيلات بشكل كلي حتى يتمكنّ من المشاركة في العلاج.

ويمكن أن يحضر الخلوات، التي تستمر من يوم الجمعة حتى الاثنين، ثماني نساء كحد أقصى في المرة الواحدة.

وأضافت فيلد: "تم إنشاء هذه المساحة الآمنة لاصطحاب هؤلاء النساء في هذه الرحلة"، مشيرة إلى أنها تُعد بمثابة إعادة تنظيم واكتشاف ذاتي بعيدًا عن الحزن، وبمثابة طريقة جديدة للوجود.

ولفتت فيلد إلى أن التجربة تمنح النساء الشعور بالتحرّر، ليس فقط مما يحزنهن، ولكن من كل أنواع العقبات التي تواجهها النساء.

ويوفر المنتجع اختصاصي أشعة EDMR لعلاج حساسية حركة العين وإعادة المعالجة، والذي يعمل على تخلص الضيوف من تلك الصدمة، وإطلاق العنان للذكريات المؤلمة ونزع فتيلها.

وإلى جانب جلسات العلاج الجماعي المكثفة، ستستفيد النساء اللواتي تسجلّن للوصول إلى فندق "The Heartbreak" من قائمة الوجبات النباتية والوجبات المغذية "المصممة لإلهام وتغذية القلب المكسور"، بالإضافة إلى التجمعات بجانب المدفأة والمشي على طول بعض شواطئ نورفولك الجميلة.

وأشارت فيلد إلى أهمية موقع المنتجع، قائلة إن "التواجد بجانب البحر والقيام برحلات يومية إلى الشاطئ يُعد أمر بالغ الأهمية أيضًا".

وتابعت: "هذا الإحساس باتساع المحيط ورائحة البحر، كل ذلك يعد مفيدًا للتعافي، إنه يساعد حقًا في التخلص من التوتر - ما يخفض مستويات الكورتيزول".

وأضافت: "بالطبع، حسرة القلب هي أيضًا فترة من الضغط الشديد على الجسم، لذلك نقضي الكثير من الوقت في العمل مع ذلك بطريقة عضوية".

وتركز خلوتان في المنتجع وهما "Moving Beyond Betrayal" (الانتقال إلى ما بعد الخيانة) و"Healing Your Heartbreak" (شفاء حسرة قلبك)، على التحدّيات الرومانسية.

ويحرص الفريق على مشاركة النساء اللواتي مرّرن بتجارب مماثلة.

وأوضحت فيلد: "هذه هي الطريقة التي يبدو أن العلاج الجماعي يعمل بها بشكل أفضل، إذ يمكنهن التفاعل مع بعضهن البعض، ومشاركة تجاربهن الخاصة".

ويجب على الراغبات في حضور إحدى خلوات فندق "The Heartbreak" ملء استبيان تفصيلي، والذي يمكن العثور عليه على الموقع الإلكتروني، للإشارة إلى سبب رغبتهن في المشاركة.

وبمجرد إرسال الاستبيان، يتم إعداد "مكالمة طويلة" بين الضيفة المحتملة وهادون أو فيلد لتقييم مدى ملاءمتها.

وقالت فيلد: "نحن نقضي الكثير من الوقت في محاولة رعاية الضيفات المناسبات في كل خلوة، ولا نستبعد أي شخص أبدًا، لكننا غالبًا ما نعيد توجيه النساء إلى أماكن أخرى، وخدمات علاجية أخرى، على سبيل المثال، إذا لم تكن حالتهن مناسبة للمنتجع".

ووفقًا لما ذكرته فيلد، فإن عدم وجود الهواتف المحمولة والمشروبات الكحولية، يُعد أمرًا مهمًا للغاية لضمان انفتاح الضيفات حقًا خلال جلسات العلاج الجماعي المكثفة.

وتبلغ تكلفة كل من الخلوات 2،500 جنيه إسترليني، أي حوالي 3،275 دولارًا.

وتسعى هادون وفيلد حاليًا لتنفيذ فكرة إقامة خلوات تركز على مجالات مثل التنافس بين الأشقاء، وانقطاع الطمث، بالإضافة إلى التعامل مع فقدان أحد الأحباء.

ولكن مهما كان سبب التسجيل، فإن الفريق لديه في النهاية الهدف ذاته لكل ضيفة تعاني من انكسار القلب.

وقالت هادون: "مهمتنا في فندق The Heartbreak تتمثل بأن تغادر جميع ضيفاتنا، وهنّ يشعرن بالقوة وحرية التصرف وفقًا لاحتياجاتهن وقيم الحب الخاصة بهن".

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