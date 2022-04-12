مصرع باحث بطريقة مروعة.. طارده فيل ودهسه حتى الموت

المصدر: كمبالا - أ ف ب

لقي باحث كولومبي كان يعمل لصالح إحدى الجامعات الأميركية حتفه بعدما دهسه فيل في متنزه كيبالي الوطني غرب أوغندا، على ما أعلنت الهيئة المسؤولة عن المتنزهات الوطنية.

وكان سيباستيان راميريز أمايا، وهو باحث يعمل في جامعة ولاية أريزونا الأميركية، موجوداً مع باحث آخر وأحد المرشدين في هذا المتنزه المعروف بتنوّع الحيوانات البرية وبمركزه الخاص بالأبحاث.

وأوضحت الهيئة الأوغندية المسؤولة عن المتنزهات الوطنية في بيان ان أفراد المجموعة "صادفوا فيلاً كان بمفرده ثم هاجمهم، ما دفعهم للركض في اتجاهات مختلفة. وطارد الفيل سيباستيان وداس عليه ما أدى إلى وفاته".

وأضافت: "لم نشهد حوادث مماثلة طوال السنوات الخمسين الفائتة التي تخللتها أبحاث عن الغابات أُجريت في متنزه كيبالي الوطني".

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