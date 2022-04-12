«الناشر الأسبوعي».. من الشارقة إلى «لندن للكتاب»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

وزّعت هيئة الشارقة للكتاب العدد الجديد من مجلة «الناشر الأسبوعي» في معرض لندن الدولي للكتاب، الذي نظم في الفترة من الخامس إلى السابع من أبريل الجاري، الذي احتفى بالشارقة ضيف شرف.

وركّزت المجلة، التي تصدر عن الهيئة، على مشروع الشارقة الثقافي ودوره الذي يزداد امتداداً وتأثيراً في مختلف المدن الثقافية في العالم.

وكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب رئيس تحرير المجلة، أحمد بن ركاض العامري، افتتاحية العدد التي أكد فيها أن حضور الشارقة المشرق في العالم تحقق بفضل «رؤية الحاكم الحكيم، الكاتب المثقف، صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واستمرار دعم سموّه، ورعايته المباشرة للكلمة التي تضيء القلوب والعقول، الكلمة التي تفتح الأبواب، الكلمة التي تتخطى الحدود والقوميات والأعراق والثقافات، لتكون عنوان الشارقة أينما حلّت ضيفة على المدن الثقافية في العالم»، مضيفاً: «راهن صاحب السموّ حاكم الشارقة على الثقافة، عبر رهانه على الكتاب في بناء الإنسان قبل البنيان، وكسب سموّه الرهان بامتياز».

وتضمّن عدد أبريل من «الناشر الأسبوعي» موضوعات عن صناعة النشر والقراءة والكتابة وظاهرة كتابة القصائد على جدران العاصمة الإسبانية مدريد، فضلاً عن حوارات ومراجعات للكتب وأخبار عن الإصدارات الجديدة.

وكتب مدير التحرير، علي العامري، في زاويته «رقيم»، عن الناس والكتب، مستحضراً كتاباً بعنوان «مع المخطوطات العربية.. صفحات من الذكريات عن الكتب والبشر» للمستشرق وعاشق الثقافة العربية، أغناتي كراتشكوفسكي، الذي قاده شغفه المعرفي إلى لبنان ومصر وسورية وفلسطين. وقال في كتابه: «أشعرُ بحُريّة مع الكتب أكثر من الناس».

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