السعودية.. مشاجرة بين طالبين تنتهي بمقتل أحدهما داخل فصل مدرسي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

باشرت الشرطة السعودية محافظة جدة بلاغاً عن وقوع مشاجرة بين طالبين في إحدى المدارس المتوسطة، وهما مواطنان يبلغان من العمر 15 عاما.

وقد أفضى الشجار إلى مصرع أحد الطالبين، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قد أنه جرى استكمال الإجراءات الأولية في الحادثة وإحالتها لجهة الاختصاص.

ويأتي هذا الإعلان بعد تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا قالوا إنه يصور جزءا تلك الحادثة، وقال بعضهم إن هناك إهمالا في تلك المدرسة لعدم وجود معلمين أو مشرفين لمنع أو إيقاف تلك المشاجرة على الفور.

وأوضح موقع "المرصد" الإلكتروني أن الواقعة قد حدثت أمس الأحد، بعد أن دخل الطالبان في مشاجرة، قبل أن يرتطم رأس أحدهما في الطاولة، بينما تدخل زملاؤهم لفض الاشتباك.

وأضافت أنه بعد فض الاشتباك بين الطالبين، فقد أحد الطالبين المتشاجرين توازنه وارتطمت رأسه مرة أخرى "بالسبورة" قبل أن يسقط على الأرض، ويفارق الحياة.

وعلى الفور حاول المشرف الصحي في المدرسة حاول إسعاف الطالب عن طريق التنفس الصناعي، إلا أنه تعرض لنزيف في المخ جراء ارتطام رأسه في الطاولة، وفقا للموقع.

وقرر الطالب المتوفى قرر التنازل عن حقه بمقاضاة الطالب المتهم والذي يعد الطرف الثاني في القضية؛ سواءً كان القتل قد حدث عمدا أو بدون قصد.

وقبل نحو ثلاثة أيام، أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، جنوبي السعودية، أن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو تحت عنوان "طالب يعتدي بالضرب على معلم"، غير صحيح.

وأوضحت أن الواقعة تعود لمشاجرة بين طالبين أمام إحدى مدارس محافظة خميس مشيط بعد انصرافهما من المدرسة.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم، أن إدارة المدرسة اتخذت الإجراءات اللازمة في حينها، وإنهاء الخلاف القائم، وأخذ التعهدات اللازمة بحق الطالبين، وتطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثل هذه الحالات.

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