ضبط أكبر عمليات تحنيط الحيوانات في أوروبا

المصدر: مدريد ■ رويترز

ضبطت الشرطة الإسبانية أحد أكبر اكتشافات الحيوانات المُحنطة في أوروبا أثناء تحقيقها في تهريب محتمل، بعد العثور على مستودع ضخم في بلنسية توجد به حيوانات محنطة منها وحيد القرن ودببة قطبية وأفيال.

وقالت قوات الحرس المدني في بيان أمس، إنها اكتشفت ما يزيد على 1000 عينة في مستودع صناعي بمساحة 50 ألف متر مربع في بيتيرا ببلنسية يوم الأربعاء الماضي.

تضمنت مجموعة الحيوانات المحنطة أكثر من 400 نوع محمي، منها بعض الأنواع المنقرضة مثل المها المقوسة القرون، أو المهددة بالانقراض بشدة مثل النمر البنغالي. ومن بين الأنواع الأخرى أسود ونمور وفهود وحيوان الوشق. وقالت الشرطة إن مالك المستودع رهن تحقيقات في جرائم تهريب وجرائم متعلقة بالنباتات والحيوانات، لكن لم يتم القبض عليه. ويقدر المحققون أن قيمة الحيوانات المحنطة تبلغ 29 مليون يورو (32 مليون دولار).

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