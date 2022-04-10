هيفاء وهبي تتناول إفطار رمضان في منزل والدتها .. شاهد الصور

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثّقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أجواء الإفطار الرمضاني برفقة والدتها المصرية سيدة عبد العزيز جاد في منزل الأخيرة.

وعبر خاصية القصص المصورة "إنستغرام"، نشرت هيفاء وهبي مجموعة من الصور لها منها لحظة وصولها إلى منزل والدتها.

كما نشرت مجموعة من الصور النادرة لوالدتها من مراحل عمرية مختلفة، واحدة قبل الزواج، وأخرى بعد إنجابها أولادها، وثالثة لم يتضح توقيتها.

كما ظهرت وهبي في الصور المرفقة في منزل والدتها أثناء الإفطار.

ومؤخرا، حصلت هيفاء وهبي على جائزة أيقونة الجمال في الدورة الثانية من مهرجان EMI Gala، الذي أقيم في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت هيفاء وهبي في كلمتها بعد تسلم الجائزة: "لكل صبية بتتابعني أقول لها حبي جسمك وحبي وجهك وحبي شعرك وحبي لونك، مثل ما أنتي حبي حالك بتستاهلي".

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