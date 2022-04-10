6 طلاب مصريين يصنعون روبوتا يعمل بالمياه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكن فريق مكون من 6 طلاب بكلية الهندسة جامعة أسيوط، جنوبي مصر، من صناعة روبوت يعمل بالماء وحصدوا المركز الخامس في مسابقة عالمية اقيمت بالولايات المتحدة.

ويطلق الفريق على نفسه (ASME Assiut)، وفاز بالمركز الخامس عالميا بعد منافسات مع 20 فريقا من جامعات عالمية بمسابقة (SDC)، التابعة للمنظمة الأميركية العالمية لمهندسي الميكانيكا في العالم.

ويقول كريم صلاح أحد أعضاء الفريق الفائز إن مسابقة هي عبارة من مجموعة مسابقات تنظمها (ASME)، وهي منظمة لها فرع للطلبة تقدم فيها محاضرات ومساعدات للطلبة من كل نوع، منها مسابقات كل سنة بين جامعات العالم.

ويضيف أن المسابقة تطلب تصميم روبوت أو عربة تعمل بمصدر طاقة نظيف ومتجدد سواء اعتماد كلي أو جزئي، وسواء المصدر طاقة شمسية أو هواء و ضغط أو مياه و غيرهم.

ويتابع: "كل عام تتغير قواعد المسابقة وكذلك مصدر الطاقة يتم تغييره، ولكن الهدف واحد وهو الاعتماد على مصدر طاقة متجدد لحصد أكبر استفادة ممكنة منه".

واستطرد: "هذا العام السنة كانت المسابقة تعتمد على تصنيع روبوت لا تتعدى أبعاده 50x50x50 سم طول عرض وارتفاع، وأن يتحرك مسافة معينة باستخدام المياه فقط بحيث وكذلك ينقلها من مكان لآخر، وبعدما يصل لمكان التفريغ يتم ملئه مرة اخرى ويعيد المشوار".

كريم شرح فكرة عمل الروبوت بالمياه قائلا: "الفكرة بسيطة للغاية وتقوم على نزول المياه من الخزان أعلى توربين الحركة ويتم لفها، والتوربين متصل بصندوق متصل بدوره بالإطارات فيحركها.

وأوضح "أنه بعدما تنزل المياه كلها في الخزان السفلي فنقوم بفتح المحبس لإفراغ المياه ووضع كمية بديلة لها في الخزان العلوي وإعادة الدورة وهكذا.

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