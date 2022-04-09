معركة بين قطيعين من القرود واقتحام أحد المنازل في السعودية ! .. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق معركة حامية بين قطيعين من القرود في قرية عرمرم في محافظة رجال المع بالسعودية.

ويظهر مقطع الفيديو اقتحام إحدى المجموعات لمنزل والصعود أعلاه في محاولة من هذه المجموعة لحسم المعركة لقبيلتها، وسط حالة من الهلع والاستنفار بين المجموعتين.

كما يبين مطاردات مستمرة بين القطيعين في محاولة من بعض القرود لفرض سيطرتها، فيما قال سكان قريبون أن المعركة مندلعة منذ بداية شهر رمضان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news