اختناق وتسمم 77 سيدة في مصنع خياطة بالأردن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصيبت أكثر من 77 سيدة في مصنع للخياطة في الأردن بقضاء السرحان في محافظة المفرق، فيما يشتبه بحالات تسمم جراء سكب مواد كيميائية على الأرض بغرض التنظيف، بحسب مصدر طبي.

وعملت فرق الدفاع المدني على نقل الإصابات من المصنع إلى مستشفى المفرق الحكومي، وإلى مستشفى الملك طلال العسكري.

وحمّل أهالي الفتيات المصابات، إدارة المصنع مسؤولية ما حدث، مؤكدين أن الإصابات بالتسمم يعود إلى سوء الإدارة، ولاحقا قالت مصادر في المصنع أن الحادث نجم عن خلط مواد تنظيف بمواد كيماوية بالخطأ.

وقال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إنه يتابع وبالتنسيق مع الجهات المعنية "حادثة الاختناق" في أحد مصانع المفرق والتي أسفرت عن إصابات بين المتوسطة والخفيفة، إذ غادرت معظم الحالات المستشفى، في حين تتلقى الحالات المتبقية العلاج وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.





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