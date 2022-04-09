منع ويل سميث من حضور أي حفل أو حدث للأوسكار لفترة 10 سنوات !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قررت أكاديمية الأوسكار، الجمعة، منع مشاركة ويل سميث في أي حفلة أو حدث ستنظمها لفترة عشر سنوات، عقابا على الصفعة التي وجهها الممثل الأميركي إلى الفكاهي كريس روك في حفلة توزيع هذه المكافآت السينمائية الأرفع نهاية الشهر الفائت.

وكتب مجلس إدارة أكاديمية فنون السينما وعلومها خلال اجتماع عقده الجمعة أنه قرر "عدم السماح لسميث بالمشاركة في أي حدث أو برنامج تنظمه الأكاديمية، حضوريا أو افتراضيا".

ووافقت الأكاديمية على طلب الاستقالة المقدم من ويل سميث الأسبوع الماضي، لكنها لم تسحب منه جائزة أوسكار أفضل ممثل التي تلقاها الشهر الماضي عن دوره في فيلم "كينغ ريتشارد".

واعتذر الممثل الأميركي الشهير ويل سميث لزميله كريس روك، قبل أيام، على صفعه خلال حفل جوائز الأوسكار .

ووصف سميث التصرف الذي أقدم عليه بأنه "غير مقبول ولا يغتفر".

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