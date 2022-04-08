غادة عبد الرازق: "رمضان السنادي ده سايبة الملعب لناس غيري وعاوزة اتفرج من بعيد"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق تفاصيل علاقتها بأسرتها وزوجها وحياتها الشخصية، مشيرة إلى أن والدها كان يشغل منصبا مرموقا.

وقالت غادة، خلال مشاركتها في برنامج "كلام الناس" عبر شاشة "MBC مصر"، مساء الخميس، إن والدها "كان ناجح أوي، ويمكن ماكنتش عايزة أربط أن أنا ناجحة وباشتغل عشان أبويا الله يرحمه كان نائب رئيس مجلس الدولة وكان هيبقى وزير قبل ما يموت".

وأضافت أنها شعرت بحاجتها للنجاح دون أن يتم نسبة ذلك إلى أحد آخر، موضحة أنه بعد فترة من شهرتها عرف العاملون بالوسط الفني المعلومة الخاصة بمن هو والدها، وسألها أحد المخرجين عن صحة تلك المعلومة لترد قائلة: "أنا مش من الناس اللي بتباهى بأبويا مين أو أهلي مين أو أنا أتربيت فين أو كنت بالبس إيه وبأكل إيه، لكن أنا أتباهى بنفسي".

وأكدت النجمة المصرية أن والدها توفي قبل أن تفكر في التمثيل، حيث كان عمرها وقتها 12 عاما، وبعدها تولى شقيقها خليل مسؤولية رعايتها، لكنه لحق بوالدهما بعد 4 سنوات.

وتحدثت عن أشقائها قائلة: "خليل ويسرية وأنا، إحنا الـ3 أشقاء من بابا وماما، وعندي سوزان من ماما وإيمان من بابا، ودول أكبر مننا".

وأشارت غادة عبدالرازق إلى أن علاقتها بإخوتها جيدة، وأن أختها سوزان توفيت، ولم يتبق لها سوى أختها إيمان، وشقيقتها يسرية التي تتولى إدارة أعمالها، مضيفة: "بعد وفاة ماما، يسرية أخدت مكانها، حيث تستشيرها في كل أمور حياتها".

وعن علاقتها بزوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، قالت: "زوجي عدل مني كثيرا، ودون مقابل وفي جوانب كثيرة كانت تنقصني كملها لي، تزوجنا وانفصلنا ثم تزوجنا مرة أخرى، وأعرف شخصيته جيدا، وعنده 1 و1 يساوي 2".

وتابعت: "غيّر الكثير في شخصيتي مثل عصبيتي، ولفت انتباهي إلى كلامي أمام الناس، وعلمني عندما أتكلم مع الناس لا أعطيهم أكثر من اللازم لأنهم يعتقدوا أن ذلك حق مكتسب، حتى لو كان احترام وتقدير من الشخص لكن الناس تفهم ذلك بطريقة خاطئة".

وأكدت الفنانة المصرية أنها تؤمن بالحسد وتخاف من العين، وأنها قد تصيب علاقتها بزوجها أو علاقتها بالله إن تحدثت عنها، موضحة: "مش بحب أتكلم في ديني لأن حتى الحاجة دي ممكن يدوني فيها عين، وما كنتش بصدق في الحسد لحد ما جه وقت حسيت أن في حاجة مش صح، حتى في أسلوبي كنت بصحى من النوم أحس أني مخنوقة ومش طايقة نفسي وبخانق دبان وشي".

وتغيب غادة عبد الرازق عن المنافسة في دراما رمضان 2022، وهو ما بررته خلال البرنامج قائلة: "رمضان السنادي سايبة الملعب لناس غيري تتواجد فيه، وواخدة استراحة محارب وعاوزة اتفرج من بعيد وأعيد حساباتي، خاصة أن الجو العمومي اختلف والحسابات اختلفت ولدي شعور أن مش هو ده رمضان اللي اتعودت عليه من سنين فاتت وهو ده إحساسي السنوات الأخيرة".

وآخر أعمال غادة عبد الرازق هو مسلسل "لحم غزال"، الذي عُرض في رمضان 2021، من بطولة وفاء عامر، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، أحمد خليل ومي سليم وغيرهم نخبة من النجوم. "لحم غزال" من تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد أسامة.

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