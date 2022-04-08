نيلي كريم تثير الجدل.. والمجلس القومي للمرأة في مصر يرد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أثار مشهد في المسلسل المصري "فاتن أمل حربي" من بطولة الفنانة نيلي كريم، موجة واسعة من الجدل، استدعت تعليقا من المجلس القومي للمرأة.

‏وعرض المشهد رفض أحد الفنادق المصرية إقامة الشخصية التي تجسدها نيللي كريم في العمل الفني وبناتها داخل إحدى غرفه، لكون أنها تحت سن الـ40 ومن دون محرم يرافقها.

ورد المجلس القومي للمرأة مستشهدا بأن "مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يؤكد أن منع السيدات من الإقامة بالفنادق بمفردهن يعد مخالفة لمبادئ الدستور المصري، وأن هذه الأفعال ما هي إلا سلوكيات فردية من الأشخاص العاملين بتلك النُزل والفنادق، وأنه لا يوجد أي قانون أو قرار أو تعليمات تنص على ذلك".

وتابع في بيانه: "كما أن وزارة الداخلية المصرية نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (بتاريخ 8 يونيو2021) بيانا صحفيا نَفت فيه صدور أية تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية بمنع السيدات اللائى تقل أعمارهن عن أربعين عام بالإقامة بمفردهن".

كما أشار المجلس القومي للمرأة إلى "بيان وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية المصرية، والذي يفيد أنه لا توجد أية قرارات أو تعليمات أو تنبيهات صادرة من وزارة السياحة أو غرفة المنشآت الفندقية بشأن منع السيدات دون الأربعين من الإقامه دون محرم".

ويرصد مسلسل "فاتن أمل حربي" العديد من قضايا الأسرة في المجتمع المصري، وهو من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة وخالد سرحان ومحمد ثروت ومحمد الشرنوبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news